Погоня и взрывы. В Днепре задержали преступников, бросивших в горожанина гранату

В Днепре правоохранители провели спецоперацию по задержанию преступников, которые бросили перед этим в гражданского гранату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.
Что случилось?
13 ноября около 14:00 в полицию поступило сообщение о взрыве на проспекте Свободы в Новокодакском районе города Днепра. Неизвестные из автомобиля Lexus бросили гранату в сторону человека, который находился на улице. В результате взрыва 51-летний мужчина получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу.
Фото: в Днепре задержали преступников, бросивших в горожанина гранату (dp.npu.gov.ua)
"Сразу по городу была введена полицейская спецоперация. Патрульные полицейские стали преследовать злоумышленников. Убегая от правоохранителей, мужчины выбросили из автомобиля гранату Ф-1, которая не взорвалась. А потом, через несколько кварталов - пистолет Макарова. Полицейские догнали их и заблокировали автомобиль на перекрестке улицы Павлова и Академика Белелюбского", - пишет пресс-служба.
Преступники, которые забаррикадировались в автомобиле, были задержаны. Задержанными оказались братья в возрасте 47 и 53 лет.
Что грозит преступникам
Двое мужчин были задержаны в порядке статьи 208 УК Украины. Оказалось, что они имели имущественный конфликт с потерпевшим.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаеве в это время задержали информатора ФСБ, который шпионил за аэродромами Вооруженных сил Украины.
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