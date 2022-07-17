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Погода в Україні різко зміниться: де саме і коли

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Україна, Неділя 17 липня 2022 14:59
Погода в Україні різко зміниться: де саме і коли Фото: погода в Україні 18 липня зміниться в низці областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні завтра, 18 липня почне покращуватися. Дощі відійдуть з низки регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні різко зміниться: де саме і коли

За даними синоптиків, вночі у східних та більшості північних областей, а також вдень на півночі Лівобережжя місцями очікується короткочасний дощ та гроза.

При цьому на решті території України без опадів та місцями хмарно. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря на півночі та заході коливатиметься в межах +10 +14 вночі, вдень +22 +25, а на Закарпатті до +27.

У східних областях стовпчики термометрів вночі покажуть +11 +15, вдень +22 +26 градусів. На півдні ж вночі +12 +18, а вдень +26 +26 градусів.

У Києві 18 липня вночі температура повітря становитиме +12 +14 градусів, а вдень +23 +25. Вдень прогнозують дощ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що буде з погодою в Україні до кінця липня.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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