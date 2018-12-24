Погода на сьогодні: в Україні, крім сходу, дощі з мокрим снігом, вдень до +6

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 24 грудня 2018 на всій території України, окрім сходу, очікуються дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від -2 до +6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході очікуються дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від 0 до +3, вночі від -1 до +2. У північних областях сніг, вдень від -2 до 0, вночі від -4 до -2. В центрі дощі із снігом, вдень від -2 до +1, вночі від -4 до -1.

На сході без опадів, вдень від 0 до +3, вночі від -3 до 0. На півдні теж дощі з мокрим снігом, температура вдень від +1 до +4, вночі від -3 до 0. У Криму дощі, вдень від +4 до +6, вночі від +1 до +3.

Фото: погода в Україні на 24 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 24 грудня пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень від -1 до +1, вночі від -4 до -2. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві на 24 грудня