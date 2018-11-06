Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +17

Фото: в Україні без опадів (РБК-Україна)

У Києві без до +19

Погода на сьогодні: 6 листопада 2018 на всій території України опадів не очікується температура повітря вдень від +7 до +17. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +12 до +17, вночі від +6 до +8.

На півночі без опадів, вдень від +7 до +10, вночі від + 2 до +4. У центральній частині вдень від +8 до +10, вночі від +2 до +4. На сході без опадів, вдень від +7 до +9, вночі від +1 до +3. На півдні теж сухо, температура вдень від +10 до +12, вночі від +4 до +6.

У Криму вдень від +11 до +13, вночі - до +8, без опадів.

Фото: прогноз погоди на 3 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 6 листопада без опадів, вдень від +7 до +9, вночі від +2 до +4. Вітер північно-східний, 5-10 м/сек.