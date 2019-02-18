Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +9

У Києві вдень від +4 до +6

Погода на сегодня: 18 февраля 2019 года на всей территории Украины без осадков, температура воздуха днем поднимется до +9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе страны без осадков, температура воздуха днем от +5 до +8, ночью от -1 до +3. На севере Украины днем от +2 до +4, ночью от -3 до -1. В центральных областях днем от +2 до +8, ночью от -1 до +3.

В восточных областях осадков не ожидается, температура днем от +2 до +4, ночью от -1 до +2. На юге Украины днем от +2 до +9, ночью от -1 до +4. В Крыму днем от +5 до +7, ночью от +1 до +3.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 18 февраля без осадков, днем от +4 до +6, ночью от -1 до +1, ветер северо-западный, 5-10 м/сек.

Фото: погода в Киеве и области