Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +9

У Києві вдень від +4 до +6
Погода на сьогодні: 18 лютого 2019 року на всій території України без опадів, температура повітря вдень підніметься до +9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними синоптиків, на заході країни без опадів, температура повітря вдень від +5 до +8, вночі від -1 до +3. На півночі України вдень від +2 до +4, вночі від -3 до -1. В центральних областях вдень від +2 до +8, вночі від -1 до +3.
У східних областях опадів не очікується, температура вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +2. На півдні України вдень від +2 до +9, вночі від -1 до +4. У Криму вдень від +5 до +7, вночі від +1 до +3.
Фото: погода в Україні
У столиці України 18 лютого без опадів, вдень від +4 до +6, вночі від -1 до +1, вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Фото: погода в Києві та області