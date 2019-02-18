Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +9

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +4 до +6

Погода на сьогодні: 18 лютого 2019 року на всій території України без опадів, температура повітря вдень підніметься до +9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході країни без опадів, температура повітря вдень від +5 до +8, вночі від -1 до +3. На півночі України вдень від +2 до +4, вночі від -3 до -1. В центральних областях вдень від +2 до +8, вночі від -1 до +3.

У східних областях опадів не очікується, температура вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +2. На півдні України вдень від +2 до +9, вночі від -1 до +4. У Криму вдень від +5 до +7, вночі від +1 до +3.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 18 лютого без опадів, вдень від +4 до +6, вночі від -1 до +1, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області