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Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +33

НовиниНерухомість    23.06.2018 - 10:00
Фото: в Україні дощі (РБК-Україна)
Фото: в Україні дощі (РБК-Україна)

У Києві вдень від +15 до +17

Погода на сьогодні: 23 червня 2018 року майже на всій території України очікуються дощі, без опадів лише на сході, температура повітря підніметься до +33. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході пройдуть дощі, температура повітря вдень становитиме від +15 до +18. На півночі вдень від +15 до +26, у центральній частині від +21 до +27. На сході без опадів, денна температура від +29 до +33. На півдні пройдуть дощі, вдень від +25 до +32, у Криму до +32.

Фото: прогноз погоди на 23 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +15 до +17, вночі від +12 до +14. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві очікуються дощі.

Фото: погода в Києві та області

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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