Загиблий від вибуху гранати під Лозовою виявився учасником ООС

Загиблий від вибуху гранати під Лозовою Харківської області раніше був учасником операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Інцидент кваліфіковано як самогубство.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Повідомляється, що інцидент стався в селищі Краснопавлівка Лозівського району. На місці поліція встановила, що в районі лісосмуги 45-річний місцевий житель підірвав себе гранатою Ф-1, в результаті чого загинув на місці.

За словами свідків, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. У його квартирі виявили магазини до автомата, світло-димові шашки та патрони. Біля тіла загиблого була знайдена ще одна граната, яка не здетонувала.

"Встановлено, що чоловік раніше служив в зоні проведення ООС. Причини його вчинку зараз з'ясовують слідчі. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області чоловік підірвав себе гранатою, інцидент стався в ніч на 11 червня.

До цього стало відомо про самогубство військовослужбовця в Херсонській області, тіло знайшли з вогнепальним пораненням.