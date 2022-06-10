Загинув український воєнкор Олексій Чубашев

У війні з російськими окупантами загинув відомий український військовий журналіст Олексій Чубашев. За яких обставин загинув Чубашев і в якому районі бойових дій, поки невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Михайла Макарука.
У 2015 році журналіст почав служити в Центральній телерадіостудії Міноборони, був автором і ведучим першого в Україні військового реаліті-шоу РекрутUA. Після звільнення з ЗСУ розвивав власні проекти. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернувся до лав ЗСУ.
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