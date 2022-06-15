Загинув Роман Ратушний, над чотирма областями збили ракети, суд заборонив партію Мураєва: новини за 14 червня

В бою під Ізюмом загинув відомий київський активіст Роман Ратушний, що над чотирма областями України збили російські ракети, суд заборонив партію "Наші" колишнього нардепа Євгена Мураєва. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 14 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Суд заборонив партію Мураєва

Восьмий апеляційний суд Львова у вівторок, 14 червня, заборонив партію "Наші" колишнього нардепа Євгена Мураєва.

Згідно з рішенням суду, крім заборони на діяльність, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Війна в Україні може затягнутися на 10 років, - CNBC

Міжнародні дослідники вважають, що війна в Україні може перетворитися на заморожений конфлікт з Російською Федерацією, який буде тривати більше десяти років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Аналітики вважають, що захоплення росіянами Сєвєродонецька виглядає все більш вірогідним. У разі окупації міста разом з Лисичанськом окупанти отримають повний контроль над Луганською областю. Якщо росіяни досягнуть успіху на цьому напрямку, вони, ймовірно, перемістять увагу на Донецький регіон, близько половини якого вже окуповано.

Українці отримають цифрові документи на зруйноване житло: рішення Кабміну

Кабінет міністрів затвердив єдину форму, яка фіксуватиме збитки, завдані житлу українців військами Російської Федерації. Збиток буде підтверджуватися цифровими документами.

"Раніше така довідка складалася в довільній формі. Тепер у кожного громадянина, якому пошкодили або зруйнували житло, буде цифровий документ, що підтверджує його збиток. Цим рішенням ми також закладаємо базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Готують напад на Тайвань? У Китаї дозволили проведення "невійськових" спецоперацій

Китайський лідер Сі Цзіньпін підписав директиву, що дозволяє "невійськове" використання Збройних сил. Ці дії викликають побоювання, що Пекін готується до вторгнення на острів Тайвань під виглядом "спеціальної операції", що не класифікується як війна.

Хоча Тайвань ніколи не перебував під управлінням Комуністичної партії Китаю (і не був частиною КНР, Пекін наполягає на тому, що острів є частиною його території. Директива, підписана Сі, набуває чинності 15 червня.

Збірна України не змогла дотиснути Ірландію у Лізі націй

У 4-му турі Ліги націй УЄФА збірна України розійшлася миром із ірландцями на тимчасово домашній арені в Польщі.

Матч закінчився з рахунком Україна – Ірландія – 1:1. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

В Україну йде антициклон David: як зміниться погода й коли повернеться спека

Погода в Україні зміниться вже 15 червня після того, як відступить атмосферний фронт і прийде західноєвропейський антициклон David.

В гідрометцентрі прогнозують, що 15 червня у східній та південно-східній частині грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). На решті території України 15-го червня антициклон David із Західної Європи зумовить суху сонячну погоду.