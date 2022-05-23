Загинув працівник "Укрзалізниці": з'явилися нові деталі удару РФ по Малину

"Російська Федерація вкотре завдала ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків - один з них багатоквартирний, ряд магазинів і кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, маємо одного загиблого - це працівник "Укрзалізниці". Також є четверо поранених - троє працівників УЗ і один житель Малина", - розповів він.

Всі поранені госпіталізовані. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Фахівці відновлюють електропостачання в мікрорайоні, де було завдано ракетного удару. Повністю електропостачання планується відновити 23 травня в першій половині дня. Співробітники комунальних служб міста надаватимуть допомогу в прибиранні територій від наслідків ракетного удару і допомагатимуть ремонтувати пошкоджені будинки.

Олександр Сітайло звернувся з проханням про допомогу: місто потребує допомоги волонтерських бригад, які допомогли розчищати території від завалів і ремонтувати пошкоджені будинки.