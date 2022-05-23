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Загинув працівник "Укрзалізниці": з'явилися нові деталі удару РФ по Малину

Фото: з'явилися нові деталі удару РФ по Малину (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міський голова Малина Олександр Сітайло розповів про жертви і руйнування унаслідок ракетного удару РФ. Зокрема, загинув працівник "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сітайла.

"Російська Федерація вкотре завдала ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків - один з них багатоквартирний, ряд магазинів і кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, маємо одного загиблого - це працівник "Укрзалізниці". Також є четверо поранених - троє працівників УЗ і один житель Малина", - розповів він.

Всі поранені госпіталізовані. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Фахівці відновлюють електропостачання в мікрорайоні, де було завдано ракетного удару. Повністю електропостачання планується відновити 23 травня в першій половині дня. Співробітники комунальних служб міста надаватимуть допомогу в прибиранні територій від наслідків ракетного удару і допомагатимуть ремонтувати пошкоджені будинки.

Олександр Сітайло звернувся з проханням про допомогу: місто потребує допомоги волонтерських бригад, які допомогли розчищати території від завалів і ремонтувати пошкоджені будинки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у місті Малин Житомирської області 22 травня прогриміли вибухи. Мер міста Олександр Сітайло підтвердив інформацію.

Також ми писали, що 20 травня російські війська завдали ракетного удару по місту Малин Житомирської області. В результаті чого пошкоджено близько 100 будинків, об'єкт інфраструктури і три людини поранені.

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Житомир