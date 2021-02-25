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Загинув, але отримав вирок: у Білорусі засудили застреленого під час протестів

Автор: Роман Тверденко

У Білорусі обвинувальний вирок оголосили активісту Геннадію Шутову. Він помер після вогнепального поранення в серпні 2020 року під час протестів.

Про це повідомляє "Брестська газета".

Шутова визнали винним у спротиві працівникам правоохоронних органів під час протестів проти Олександра Лукашенка 11 серпня 2020 року. Також за цим звинуваченням винними визнано Олександра Кордюкова. Йому оголосили вирок 10 років ув'язнення в колонії посиленого режиму, а Шутову строк не призначали.

Шутов отримав вогнепальне поранення в голову 11 серпня під час акції в Бресті. Для лікування його на вертольоті перевезли в Мінськ. Там він помер 19 серпня.

Раніше в доповіді розвідки Естонії повідомили, що рівень військової інтеграції Росії та Білорусі дозволяє говорити про те, що остання фактично перетворилася в російський військовий округ. Москва може використовувати Білорусь як військовий плацдарм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти Росії і Білорусі домовилися про подальшу координації своїх силових відомств.

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