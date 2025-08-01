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Погиб под завалами собственного дома: в Киеве российская ракета убила врача "Добробута"

Киев, Пятница 01 августа 2025 13:46
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Погиб под завалами собственного дома: в Киеве российская ракета убила врача "Добробута" Последствия атаки на Киев 31 июля (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В результате комбинированной атаки РФ на Киев 31 июля погиб 39-летний Роман Москаленко - невролог клиники "Добробут". Российская ракета попала в его дом в Святошинском районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Медицинской сети "Добробут" в Facebook.

Роман погиб под завалами

"Страшная новость, в которую не хочется верить. 31 июля в результате ракетного удара по Киеву погиб наш коллега - Роман Москаленко, врач-невролог. Российская ракета попала в дом, где жил Роман", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вчера целый день родные, близкие и коллеги Романа надеялись на чудо. Верили, что он еще найдется живым, но ночью спасатели достали его тело из-под завалов.

Роману Москаленко было 39 лет. Он работал в медицинском центре "Добробут" почти 9 лет. Образование получил в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца.

"В профессии он был очень внимательным и неравнодушным - к пациентам, к коллегам, к людям. Искренне соболезнуем родным", - добавили в медучреждении.

В комментариях к посту указано, что Роман был единственным сыном. Поддержать семью можно по реквизитам (карточки родителей):

  • 5363 5421 0874 1365 (Москаленко Наталья)
  • 4149 4990 7340 4798 (Москаленко Виталий)

Погиб под завалами собственного дома: в Киеве российская ракета убила врача &quot;Добробута&quot;Роман Москаленко (фото: Facebook/Добробут)

Атака на Киев в ночь на 31 июля

В ночь на 31 июля Россия в очередной раз осуществила комбинированный удар по Киеву, применив ракеты и дроны-камикадзе. Основной мишенью врага стала жилая инфраструктура столицы - в частности многоэтажки в спальных районах.

Больше всего разрушений в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах. Прямое попадание ракеты в Святошинском районе разрушило подъезд многоэтажного дома.

До сих пор продолжаются спасательные работы, из-под завалов достают погибших. Количество жертв в Киеве возросло до 31. Известно, что в разрушенном доме среди погибших 5 детей. Самой младшей жертве - 2 года. Еще десятки людей получили ранения различной сложности, среди них - и полицейские, которые прибыли на место трагедии.

Всего в результате удара повреждено более 100 объектов. Среди них - жилые дома, больницы, учебные заведения, в том числе детские сады и университеты.

Погиб под завалами собственного дома: в Киеве российская ракета убила врача &quot;Добробута&quot;Погиб под завалами собственного дома: в Киеве российская ракета убила врача &quot;Добробута&quot;Погиб под завалами собственного дома: в Киеве российская ракета убила врача &quot;Добробута&quot;Погиб под завалами собственного дома: в Киеве российская ракета убила врача &quot;Добробута&quot;Погиб под завалами собственного дома: в Киеве российская ракета убила врача &quot;Добробута&quot;Погиб под завалами собственного дома: в Киеве российская ракета убила врача &quot;Добробута&quot;Погиб под завалами собственного дома: в Киеве российская ракета убила врача &quot;Добробута&quot;Последствия атаки на Киев 31 июля (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Читайте также о том, что после очередной атаки на Киев в нескольких районах столицы развернули гуманитарные штабы. Там пострадавшие могут получить психологическую поддержку, оформить материальную помощь в размере 10 тыс. гривен и получить юридическую консультацию.

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