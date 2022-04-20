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Загинув Герой України розвідник Ярослав Шинкаренко

Фото: загинув Герой України Ярослав Шинкаренко (facebook.com/elena.kukla)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На війні з Росією загинув Герой України розвідник Ярослав Шинкаренко. Обставини його смерті не називаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матір Героя Олену Ляльку.

"Сина ... синочка.... Не вірю... Будьте прокляті кацапи", - написала на своїй сторінці в Facebook мати Ярослава Шинкаренка.

Звання Героя України Ярослав отримав у жовтні 2020 року. На нагородження він приїхав разом з мамою, теж військовою. Його батько загинув під час битви за Донецький аеропорт.

Нагадаємо, 2 березня в результаті ворожого обстрілу викладач Харківського університету імені В. Н. Каразіна Олександр Безуглий. З перших днів війни з Росією він вступив до лав тероборони і захищав своє рідне місто. Харків'янин виводив з-під вогню своїх товаришів по службі, але сам вибратися не встиг.

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