Загинув депутат Броварської територіальної громади, - Київська ОВА

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про загибель 13 березня депутата Броварської територіальної громади в результаті ворожих обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови Київської ОВА.
"Сьогодні ще один чорний день в нашій країні. Багато загиблих, багато поранених, багато обстрілів, багато зруйнованих об'єктів інфраструктури. Але найцінніше - це життя наших людей. Сьогодні загинув один з депутатів Броварської територіальної громади. Буквально дві години тому ми отримали інформацію", - сказав чиновник.
Голова ОВА висловив щирі співчуття родині загиблого і наголосив, що кожне втрачене життя в київській громаді ніхто ніколи ворогові не пробачить.
В неділю у Київській області тривали бої у деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району. Російські війська обстрілювали житлові масиви і критичну інфраструктуру. У всіх районах Київської області йшла боротьба з диверсійними групами
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