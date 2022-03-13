Загинув депутат Броварської територіальної громади, - Київська ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови Київської ОВА.

"Сьогодні ще один чорний день в нашій країні. Багато загиблих, багато поранених, багато обстрілів, багато зруйнованих об'єктів інфраструктури. Але найцінніше - це життя наших людей. Сьогодні загинув один з депутатів Броварської територіальної громади. Буквально дві години тому ми отримали інформацію", - сказав чиновник.

Голова ОВА висловив щирі співчуття родині загиблого і наголосив, що кожне втрачене життя в київській громаді ніхто ніколи ворогові не пробачить.