ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загинув депутат Броварської територіальної громади, - Київська ОВА

Новость на русском →
Київська область, Неділя 13 березня 2022 23:56
Загинув депутат Броварської територіальної громади, - Київська ОВА Фото: голова Ківської ОДА Олексій Кулеба (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про загибель 13 березня депутата Броварської територіальної громади в результаті ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови Київської ОВА.

"Сьогодні ще один чорний день в нашій країні. Багато загиблих, багато поранених, багато обстрілів, багато зруйнованих об'єктів інфраструктури. Але найцінніше - це життя наших людей. Сьогодні загинув один з депутатів Броварської територіальної громади. Буквально дві години тому ми отримали інформацію", - сказав чиновник.

Голова ОВА висловив щирі співчуття родині загиблого і наголосив, що кожне втрачене життя в київській громаді ніхто ніколи ворогові не пробачить.

В неділю у Київській області тривали бої у деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району. Російські війська обстрілювали житлові масиви і критичну інфраструктуру. У всіх районах Київської області йшла боротьба з диверсійними групами

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Війна Росії проти України
NEWS
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
DAILY
Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні