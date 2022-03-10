Загинув колишній нардеп Дейдей

Стало відомо про загибель колишнього народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея. Обставини смерті поки невідомі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Instagram його дружини Дарини Дейдей.
"Не знаю, як мені тепер жити", - написала вона.
Зазначимо, причини смерті колишнього нардепа поки невідомі.
Дейдей був українським військовослужбовцем і політичним діячем. Координував батальйон патрульної служби спеціального призначення "Київ-1" Головного управління МВС України в Києві.
Був народним депутатом 8 скликання і радником міністра внутрішніх справ.
Нагадаємо, раніше під час боїв з окупантами під Миколаєвом загинув львівський журналіст Віктор Дудар.
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