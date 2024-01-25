Погашение долгов балансирующего рынка электроэнергии поможет с ремонтом оборудования, - эксперт

Он подчеркнул, что на балансирующем рынке электроэнергии существует проблема накопления большого долга, а также задержки с расчетами. В частности, за последние четыре месяца эта задержка выросла с 9 до 15 месяцев.

"Балансирующий рынок наращивает долг на миллиард ежемесячно. А это, по сути, деньги, которые мы потратили в январе, теперь нам нужно провести ремонтную кампанию, закупить топливо", – пояснил Людмирский.

Проблемы балансирующего рынка приводят к тому, что через 15 месяцев "Центрэнерго" останется без оборотных средств, без топлива и невыполненной ремонтной кампанией, говорит начальник департамента энергорынка компании.

Напомним, за 2023 год задолженность НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке перед участниками выросла на 44% – до 18,4 млрд грн.

В то же время, задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" за этот период выросла на 40% - до 30,6 млрд грн.