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Погашение долгов балансирующего рынка электроэнергии поможет с ремонтом оборудования, - эксперт

Четверг 25 января 2024 17:21
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Погашение долгов балансирующего рынка электроэнергии поможет с ремонтом оборудования, - эксперт Фото: погашение долгов балансирующего рынка электроэнергии поможет с ремонтом оборудования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Для проведения ремонтной кампании поврежденного оккупантами оборудования необходимо решить проблемы на балансирующем рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника департамента энергорынка государственной компании "Центрэнерго" Валерия Людмирского.

Он подчеркнул, что на балансирующем рынке электроэнергии существует проблема накопления большого долга, а также задержки с расчетами. В частности, за последние четыре месяца эта задержка выросла с 9 до 15 месяцев.

"Балансирующий рынок наращивает долг на миллиард ежемесячно. А это, по сути, деньги, которые мы потратили в январе, теперь нам нужно провести ремонтную кампанию, закупить топливо", – пояснил Людмирский.

Проблемы балансирующего рынка приводят к тому, что через 15 месяцев "Центрэнерго" останется без оборотных средств, без топлива и невыполненной ремонтной кампанией, говорит начальник департамента энергорынка компании.

Напомним, за 2023 год задолженность НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке перед участниками выросла на 44% – до 18,4 млрд грн.

В то же время, задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" за этот период выросла на 40% - до 30,6 млрд грн.

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Электроэнергия
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