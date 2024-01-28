Плохая погода? В полиции подсказали, как быстро "разойтись" в случае ДТП

Так, если повреждения автомобиля несущественны, можно воспользоваться европротоколом, который можно оформить без вызова полиции, всего за несколько минут.

В каком случае можно воспользоваться европротоколом?

отсутствуют травмированные или погибшие;

не причинен материальный ущерб третьим лицам;

участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;

между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;

водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;

сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

Составить европротокол можно с помощью удобной онлайн-системы, или же на бумажном бланке.

"Цифровой сервис фиксации ДТП проверит на корректность заполненных данных и укажет на ошибки. Данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ", - добавил он.

Оформить электронный европротокол онлайн можно по ссылке: bit.ly/2GNhGeg.

Преимущества европротокола

не нужно информировать и ждать полицию;

возможность покинуть место ДТП сразу после составления европротокола;

водитель освобождается от административной ответственности, то есть водительское удостоверение не изымается, материалы не направляются в суд, штраф не налагается;

экономия собственного времени.

ДТП в Украине

За 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 ДТП с погибшими или пострадавшими, в результате которых погибли 2 492 человека, еще 24 774 получили травмы. В частности, ДТП на блокпостах унесли жизни 11 силовиков с начала полномасштабной войны России против Украины. Среди погибших как военные, так и полицейские.