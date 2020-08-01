У поїзді Київ-Маріуполь чоловік напав на жінку з дитиною

У суботу, 1 серпня, у поїзді №84 сполученням Київ-Маріуполь один з пасажирів скоїв напад на жінку з неповнолітньою дитиною. Чоловік вдерся до чужого купе та почав бити жінку та намагатися її згвалтувати.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Про інцидент відразу ж повідомили машиніста та начальника поїзда. Зловмисника затримали правоохоронці.

"Поїзна бригада надала усі необхідні свідчення. Дії вказаної особи буде кваліфікувати офіційне слідство", - заявили в УЗ.

Як написав у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, прокуратура та поліція проситиме суд арештувати зловмисника без права внесення застави.

За даними Геращенка, затриманого чоловіка вже тричі судили: за викрадення автомобіля, хуліганство та крадіжку.

Крім того, в "Укрзалізниці" наголосили на необхідності поновлення супроводження поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками поліції, щоб забезпечити повну безпеку пасажирів.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" відновила курсування поїзда з Києва до Карпат; з понеділка на маршрут знову вийде поїзд №217/218 Київ - Рахів.