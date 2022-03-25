Потяг "Ужгород-Краматорськ" прямує із затримкою в півтори години. Він потрапив в ДТП

"Укрзалізниця" попередила про затримку в півтори години потяга 46/45 "Ужгород-Краматорськ". Він потрапив у ДТП на переїзді у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"Через зіткнення з автомобілем на залізничному переїзді на дільниці Оброшин-Львів та слідчі дії на місці поїзд 46/45 Ужгород-Краматорськ прямує із затримкою півтори години. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, пошкодження локомотива незначні. Прямуємо далі та закликаємо водіїв бути особливо уважними на переїздах", - йдеться в повідомленні.

Фото: потяг "Ужгород-Краматорськ" прямує із затримкою в півтори години (t.me/UkrzalInfo)

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на п'ятницю, 25 березня, для виїзду мешканців Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська, а також Одеси.

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