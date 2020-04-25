Поетапний запуск транспорту та 4 рівні реагування на спалахи коронавірусу: що планує Кабмін

Запуск транспорту за планом виходу з карантину буде поетапним, а реакція на можливі спалахи коронавірусу матиме 4 рівні. Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як відомо, сьогодні було презентовано план виходу з карантину, розроблений Кабміном. За словами Шмигаля, з 11 травня може розпочатися перший з п'яти етап виходу з карантину. Послаблення почнуться з дозволу відвідувати парки, сквери, на роботу магазинів оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Другий етап почнеться після того, як почне знижуватися рівень захворюваності і почнуть вивільнятися від хворих медичні заклади. А ось третій, четвертий і п'ятий етапи, за словами Шмигаля, це вже фактично завершення карантину.

"Крім цього є так звані червоний, помаранчевий, жовтий, зелений рівні - це коли ми зможемо розумними заходами управляти в тих точках, де виникають спалахи. Це окремі території, міста, області, райони", - зазначив він.

Шмигаль також додав, що наразі є розуміння того, як поетапно буде запускатися громадський транспорт, а які обмеження збережуться до кінця року, а, можливо, й у 2021 році.

Нагадаємо, відповідно до плану виходу з карантину, запуск транспорту планується з третього етапу. Так, планується запустити метро, але для спецперевезень, а також поновити пасажирські перевезення в межах області. А повне відновлення роботи метро та наземного транспорту планується лише з 4 етапу.

Зазначимо, конкретних термінів план виходу з карантину не має. Орієнтирами встановлені 10 днів позитивної динаміки.