За підпал автомобіля депутата облради жителю Чернігівщини загрожує три роки в'язниці

Підозрюваного затримали оперативники поліції Київської та Чернігівської областей за підтримки Чернігівської обласної прокуратури.

Повідомлення про підпал автомобіля поліція Прилуцького району отримала 28 липня. Спалахнув позашляховик, який перебував у використанні директора переробного підприємства, депутата обласної ради. Автомобіль знаходився у дворі садиби користувача.

Дії поліцейських щодо розкриття цього злочину на місці координував начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Поліцейські провели огляд місця події та вилучили записи з камер відеоспостереження. Правоохоронці встановили, що єдиною ймовірною причиною пожежі був підпал автомобіля.

В результаті комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний 31-річний уродженець Донбасу. Правоохоронці також підозрюють його в підпалі будинку підприємця в Бориспільському районі Київської області.

Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі (неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння злочинів на території Харківської області, в тому числі умисного вбивства), останні півроку жив в орендованих квартирах у Білій Церкві і перебивався тимчасовими заробітками, постійно міняв номери телефону.

Правоохоронці встановили, що після підпалу на Чернігівщині правопорушник попрямував до Київської області, де його і затримала поліція.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у чоловіка кілька мобільних телефонів, сім-карти, банківські картки, ноутбук, набої до нарізної зброї, гроші тощо.

Поліцейські Чернігівської та Київської областей інкримінують чоловікові умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу (стаття 194 Кримінального кодексу України). Підозрюваного поміщено в ізолятор тимчасового утримання.

Триває досудове розслідування.