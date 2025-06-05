Двойной риск ДТП: как управлять авто в густом тумане и не попасть в аварию

Как ездить в туман: три правила безопасности

Аварии, которые случаются в тумане, чаще всего имеют тяжелые последствия. При том что ошибки, которые вызывают такие ДТП, часто кажутся несущественными.

Есть всего лишь три правила для водителей, соблюдение которых поможет избежать беды.

Не спешите

Туман - коварное явление, ведь он, создавая смертельную угрозу, не препятствует быстрому движению и не кажется водителю угрожающим. Особенно когда трасса имеет разметку и движение не слишком интенсивное, потому что в таких условиях водителю очень скоро начинает казаться, что все в порядке и можно понемногу ускоряться.

Фото: как правильно управлять авто в густом тумане (Getty Images)

Однако чрезмерная скорость может привести к катастрофе. Если на скорости хотя бы 70-80 км/ч за несколько десятков метров перед капотом авто внезапно появится, например, грузовик, времени на реакцию уже не останется.

Поэтому правильный выбор скорости - это ключевой фактор безопасности. Она должна соответствовать расстоянию видимости и быть достаточной для торможения и полной остановки.

Кроме того, следует помнить, что густота тумана меняется. А водитель наоборот, словно привыкает к неблагоприятным условиям и постепенно теряет бдительность - из-за чего незаметно для себя увеличивает скорость.

Это опасно, ведь в густом тумане можно вовремя не заметить впереди идущую машину, даже если она имеет включенные габаритные огни.

Использование света

В условиях плохой видимости фары и задние фонари (как противотуманные, так и просто габаритные) включают с двумя целями. С одной стороны, чтобы водитель лучше видел дорогу, а с другой - чтобы его самого лучше видели другие водители.

Но в этой простой формуле есть немало нюансов:

Днем фары помогают сделать машину видимой для других водителей, хотя для освещения дороги их эффективность нулевая.

фары помогают сделать машину видимой для других водителей, хотя для освещения дороги их эффективность нулевая. Ночью освещение критически важно. Но дальний свет в тумане не помогает, а мешает - он создает перед капотом словно белую непрозрачную стену. Иногда даже ближний свет ухудшает видимость, так что можно попробовать воспользоваться корректором фар, чтобы опустить лучи ниже.

освещение критически важно. Но дальний свет в тумане не помогает, а мешает - он создает перед капотом словно белую непрозрачную стену. Иногда даже ближний свет ухудшает видимость, так что можно попробовать воспользоваться корректором фар, чтобы опустить лучи ниже. Противотуманные фары более эффективны, поскольку они расположены ниже. Следовательно, лучи противотуманок проходят через менее плотные слои тумана ближе к поверхности дороги. В некоторых случаях эти фары работают лучше без основных фар.

более эффективны, поскольку они расположены ниже. Следовательно, лучи противотуманок проходят через менее плотные слои тумана ближе к поверхности дороги. В некоторых случаях эти фары работают лучше без основных фар. Задний противотуманный фонарь помогает обозначить автомобиль для тех, кто движется сзади. Но его нужно использовать осторожно, чтобы не ослеплять других водителей. Он особенно полезен в густом тумане вне города, в первую очередь днем.

Разберитесь с техникой

Важно заранее разобраться с управлением осветительными приборами, поскольку не все автомобили имеют интуитивно понятную активацию противотуманных фар и заднего фонаря.

Также в тумане может помочь включенный навигатор. Он будет подсказывать маршрут впереди и предупреждать о поворотах и развязках, которые водитель еще не видит из-за тумана.

Кстати, более точному ориентированию в густом тумане способствует развитая дорожная инфраструктура. Разметка на асфальте, фонари на столбах, сигнальные столбики и отбойники вдоль обочин помогают как минимум держать машину в пределах полосы движения.

Но как бы хорошо ни была оснащена дорога, она не поможет водителю видеть сквозь туман вперед - а потому опять таки вспоминаем об умеренной скорости.

Фото: как правильно управлять авто в густом тумане (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вывод

Да, безопасному движению в тумане будет способствовать небольшая скорость и другие названные выше правила. Но выше них есть еще одно - даже не правило, а закон - и касается он не движения. Если вы не уверены в безопасности, в густом тумане лучше остановиться в безопасном месте и не ехать вообще. Как бы вы ни спешили, время, потерянное на пережидание непогоды, обойдется дешевле любой аварии.