Двойной риск ДТП: как управлять авто в густом тумане и не попасть в аварию

Несмотря на реальность всех рисков большинство водителей не прекращает двигаться даже в очень густом тумане. Как при этом обеспечить безопасность себе и пассажирам?
Об основных приемах безопасной езды в условиях ограниченной видимости читайте в материале РБК-Украина.
Аварии, которые случаются в тумане, чаще всего имеют тяжелые последствия. При том что ошибки, которые вызывают такие ДТП, часто кажутся несущественными.
Есть всего лишь три правила для водителей, соблюдение которых поможет избежать беды.
Туман - коварное явление, ведь он, создавая смертельную угрозу, не препятствует быстрому движению и не кажется водителю угрожающим. Особенно когда трасса имеет разметку и движение не слишком интенсивное, потому что в таких условиях водителю очень скоро начинает казаться, что все в порядке и можно понемногу ускоряться.
Фото: как правильно управлять авто в густом тумане (Getty Images)
Однако чрезмерная скорость может привести к катастрофе. Если на скорости хотя бы 70-80 км/ч за несколько десятков метров перед капотом авто внезапно появится, например, грузовик, времени на реакцию уже не останется.
Поэтому правильный выбор скорости - это ключевой фактор безопасности. Она должна соответствовать расстоянию видимости и быть достаточной для торможения и полной остановки.
Кроме того, следует помнить, что густота тумана меняется. А водитель наоборот, словно привыкает к неблагоприятным условиям и постепенно теряет бдительность - из-за чего незаметно для себя увеличивает скорость.
Это опасно, ведь в густом тумане можно вовремя не заметить впереди идущую машину, даже если она имеет включенные габаритные огни.
В условиях плохой видимости фары и задние фонари (как противотуманные, так и просто габаритные) включают с двумя целями. С одной стороны, чтобы водитель лучше видел дорогу, а с другой - чтобы его самого лучше видели другие водители.
Но в этой простой формуле есть немало нюансов:
Важно заранее разобраться с управлением осветительными приборами, поскольку не все автомобили имеют интуитивно понятную активацию противотуманных фар и заднего фонаря.
Также в тумане может помочь включенный навигатор. Он будет подсказывать маршрут впереди и предупреждать о поворотах и развязках, которые водитель еще не видит из-за тумана.
Кстати, более точному ориентированию в густом тумане способствует развитая дорожная инфраструктура. Разметка на асфальте, фонари на столбах, сигнальные столбики и отбойники вдоль обочин помогают как минимум держать машину в пределах полосы движения.
Но как бы хорошо ни была оснащена дорога, она не поможет водителю видеть сквозь туман вперед - а потому опять таки вспоминаем об умеренной скорости.
Фото: как правильно управлять авто в густом тумане (Виталий Носач, РБК-Украина)
Да, безопасному движению в тумане будет способствовать небольшая скорость и другие названные выше правила. Но выше них есть еще одно - даже не правило, а закон - и касается он не движения. Если вы не уверены в безопасности, в густом тумане лучше остановиться в безопасном месте и не ехать вообще. Как бы вы ни спешили, время, потерянное на пережидание непогоды, обойдется дешевле любой аварии.
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При подготовке статьи были использованы материалы L`Automobille и "Autobild Украина".