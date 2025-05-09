Двойное убийство в Софиевской Борщаговке: суд избрал меру пресечения стрелку

Мужчину, который в Софиевской Борщаговке застрелил своих соседей во время конфликта, взяли под стражу. Ему инкриминируют умышленное убийство двух людей и незаконное хранение оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру .

Под процессуальным руководством Киево-Святошинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 63-летнему жителю Киевской области по факту умышленного убийства двух человек, а также приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

По данным следствия, 8 мая 2025 года в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района между подозреваемым и двумя соседями возник конфликт, в результате которого он произвел выстрелы из огнестрельного оружия и убил мужчину и женщину.

По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.