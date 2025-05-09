Двойное убийство в Софиевской Борщаговке: суд избрал меру пресечения стрелку
Мужчину, который в Софиевской Борщаговке застрелил своих соседей во время конфликта, взяли под стражу. Ему инкриминируют умышленное убийство двух людей и незаконное хранение оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.
Под процессуальным руководством Киево-Святошинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 63-летнему жителю Киевской области по факту умышленного убийства двух человек, а также приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.
По данным следствия, 8 мая 2025 года в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района между подозреваемым и двумя соседями возник конфликт, в результате которого он произвел выстрелы из огнестрельного оружия и убил мужчину и женщину.
По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Стрельба в Софиевской Борщаговке
Напомним, ранее мы писали о стрельбе в Бучанском районе Киевской области, которую устроил неизвестный. Как сообщили источники РБК-Украина, злоумышленника задержали в его же доме в селе Софиевская Борщаговка.
РБК-Украина писало, какие детали громкого убийства в Софиевской Борщаговке уже известны.
Напомним, что несколько недель назад в Подольском районе столицы также произошла стрельба - на парковке посреди дня произошло выяснение отношений между двумя мужчинами переросшее в вооруженный конфликт.
Кроме того, не так давно в Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением. По данному факту полиция открыла производство о покушении на убийство.
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