Во дворе дома в селе в Херсонской области обнаружили тела шести человек со следами пыток

Во дворе частного дома в селе Правдино в Херсонской области правоохранители обнаружили захоронение с останками шести человек со следами пыток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Евгения Енина .

"В селе Правдино Херсонского района обнаружены захоронения во дворе частного дома, где найдены останки шести человек со следами пыток, огнестрельными ранениями и т.п. Обнаруженные трупы эксгумированы и направлены на проведение судмедэкспертизы", - сказал он.

Кроме того, правоохранители обнаружили еще 36 могил на кладбище в поселении геологов в Херсоне. Там массовое захоронение, где есть и тела военных ВСУ, в том числе и ТРО.

По его словам, всего за период оккупации в морги поступило около 700 тел, из которых примерно 100 - с телесными повреждениями, полученными в результате военных действий, лица 12 из них до сих пор не установлены.

Енин отметил, что сейчас ведется работа по оперативному сбору образцов ДНК родственников для установления личностей погибших. Однако нередко возникают осложнения, ведь родные многих погибших находятся за границей или с ними отсутствует связь.

Первый замминистра внутренних дел также подчеркнул, что с первых дней полномасштабной войны россияне игнорировали нормы международного гуманитарного права. Они захватывали в заложники спасателей, у которых не было оружия и которые не оказывали никакого военного сопротивления, жестоко обращались с гражданским населением.

Он также сообщил о результатах эксгумации тел в городе Изюме в Харьковской области.

"Из мест захоронений изъято более 450 тел погибших: это около 200 тел мужчин, несколько больше тел женщин, более 20 тел военных, семеро детей и останки 12 человек, пол, возраст и личность которых невозможно определить", - сказал он.

По предварительным данным, среди этих людей есть погибшие от насильственной смерти: огнестрельных ранений, взрывных травм. Так, признаки пыток были выявлены не менее чем у 40 человек.

Енин отметил, что полиция провела осмотры 450 трупов, назначено такое же количество судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти, наличия телесных повреждений, а также особых признаков, которые могут быть использованы в качестве дополнительного фактора при идентификации тел. В частности, были отобраны биологические образцы для проведения молекулярно-генетической экспертизы ДНК более 200 человек, а также назначено 456 судебно-молекулярных генетических экспертиз по биологическим образцам трупов.