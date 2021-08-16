Стало відомо, скільки робітників автозаводів доведеться звільнити через електромобілів

Масовий перехід на випуск електромобілів змушує автовиробників скорочувати персонал складальних заводів. Причому вже стає зрозуміло, що цей процес незворотній. Коли в кінці 1990-х і початку 2000-х років на конвеєри прийшли перші електрокари, про цю проблему ніхто не замислювався. У 2021 році більшість великих автомобільних компаній вже заявили про добровільне припинення використання ДВЗ в недалекому майбутньому, замінюючи їх електромобілями.

Інститут економічних досліджень Ifo зі штаб-квартирою в Мюнхені провів опитування, згідно з яким перехідний період тыльки в Нымеччины вплине на 215 000 робочих місць.

У 2019 році у виробництві бензинових і дизельних ДВС було задіяно понад 600 000 робочих місць. Підраховано, що при переході цих підприємств на випуск електромобілів близько 40% персоналу буде скорочено.

Японія теж вже стикається з проблемою скорочення робочих місць. Так, Honda оголосила, що до 2025 року закриє свій завод з виробництва силових агрегатів в Мока. Це означає, що близько 900 його співробітників будуть переведені на інші підприємства.

Японська компанія заявила, що її модельний ряд до 2040 року буде повністю складатися з електрокарів, або машин на паливних елементах. І її нова ініціатива щодо дострокової пенсії для співробітників старше 55 років, що стартувала навесні цього року, прямо вказує на необхідність скорочення робочої сили.