Підрив авто "Укрпошти": опубліковане орієнтування і фото нападників

Поліція встановлює очевидців нападу на автомобіль "Укрпошти" у Полтавській області. За останньою інформацією підозрювані у розбійному нападі пересуваються на автомобілі "ВАЗ 2108" світло-бежевого кольору.

Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції Полтавської області.

"Особлива прикмета ВАЗу - праве переднє крило чорного кольору. Останні дві цифри державного номерного знаку авто - ймовірно 59 (або 58), останні букви - СК. Злочинці озброєні та небезпечні! У жодному разі не намагайтеся затримати їх самостійно. Відразу телефонуйте до поліції", - закликають правоохоронці.

Вони просять негайно телефонувати до поліції громадян, які бачили схожий автомобіль, що на фото, або можуть повідомити іншу корисну інформацію стосовно обставин нападу.

Нагадаємо, підрив авто "Укрпошти" здійснили за допомогою невідомого вибухового пристрою. Постраждалих працівників доставили в лікарню.

Як писало РБК-Україна, в селі Тишки підірвали автомобіль, який належить "Укрпошті", і заволоділи грошима в сумі понад 2,5 млн гривень, а також табельним пістолетом охоронця.