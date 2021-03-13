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Підліток за кермом вчинив смертельне ДТП у Рівненській області

Автор: Олександр Білоус

У Рівенський області 12 березня сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі неповнолітніх. Водій загинув, троє пасажирів у реанімації.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

Повідомлення про автопригоду між селами Антонівка та Нетреба Вараського району до поліції надійшло 12 березня о 21:30.

Слідчо-оперативна група встановила, що 16-річний водій автомобіля Audi А6, житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де врізався у дерево.

Унаслідок ДТП неповнолітній кермувальник загинув на місці. У потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця діагностували політравму, а у 15-річної - відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки. Усі троє - жителі Малих та Великих Цепцевичів, учні місцевих шкіл, перебувають у реанімації.

"Транспортний засіб належить родичеві загиблого неповнолітнього. Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини ДТП", - йдеться повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області на трасі зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль. В результаті інциденту постраждали сім осіб.

Також у місті Васильків Київської області легковий автомобіль зіткнувся з військовим літаком.

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