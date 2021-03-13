Підліток за кермом вчинив смертельне ДТП у Рівненській області

Повідомлення про автопригоду між селами Антонівка та Нетреба Вараського району до поліції надійшло 12 березня о 21:30.

Слідчо-оперативна група встановила, що 16-річний водій автомобіля Audi А6, житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де врізався у дерево.

Унаслідок ДТП неповнолітній кермувальник загинув на місці. У потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця діагностували політравму, а у 15-річної - відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки. Усі троє - жителі Малих та Великих Цепцевичів, учні місцевих шкіл, перебувають у реанімації.

"Транспортний засіб належить родичеві загиблого неповнолітнього. Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини ДТП", - йдеться повідомленні.