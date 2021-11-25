Подробиці ДТП під Харковом: загинуло троє людей, серед них дитина

У дорожньо-транспортній пригоді під Харковом загинуло троє людей, включаючи дитину, п'ятеро людей отримали травми. Як відомо, ввечері на Окружній дорозі зіткнулися 2 фури та 3 легкових автівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міста Харкова 057.
У прес-службі ДСНС в Харківській області виданню повідомили, що в результаті ДТП загинули 3 людини. Серед загиблих числяться чоловік, жінка і дитина, якій приблизно три роки.
Також число жертв в результаті ДТП підтверджує поліція Харкова.
"Поліція з'ясовує обставини масштабної ДТП, в якій загинули троє громадян", - йдеться в повідомленні.
Також там повідомили, що п'ятеро постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в лікарню.
"Ще п'ятеро постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Як відомо, під Харковом сталася масштабна ДТП за участю двох вантажівок і трьох легкових автомобілів. В результаті аварії одна вантажівка розчавила легковий автомобіль.
Раніше повідомлялося, що під Харковом автобус з'їхав у кювет. Травмовано 4 людини.