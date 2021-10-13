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Підозрюють в підготовці до терактів: в Іспанії затримали групу озброєних осіб

Автор: Сергій Пишкін

В Мадриді й Барселоні правоохоронці затримали п’ятьох осіб, які вважаються членами джихадистського угрупування. Їх підозрюють в підготовці до терактів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Загалом правоохоронці здійснили п’ять арештів в Мадриді й Барселоні. Четверо з затриманих постали перед судом цієї середи. П’ятий член групування вже перебуває в в’язниці.

Зазначається, що операція проводилась у два етапи, а у затриманих вилучили зброю та боєприпаси, у зв’язку з чим вважається, що зловмисники вже перебували на етапі планування атаки.

Усі вони родом з Алжиру.

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Іспанія