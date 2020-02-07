ru
ua

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення

Новини » Суспільство   

Антоненко вимагає надати адвокатам матеріали справи для ознайомлення

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко відмовився давати свідчення. Про це йдеться у відкритому листі Антоненко опублікованому на сторінці Free Riff Facebook.

Як йдеться у листі Антоненко, він відмовляється від дачі показань до тих пір, поки його адвокатам не передадуть матеріали справи для ознайомлення.

"Прийміть до уваги, що будь-яка співпраця зі слідством можливо тільки після усунення порушень закону з вашої сторони, в тому числі надання можливості адвокатам ознайомитися з документами, експертизами, які ви обіцяєте надати більше місяця, а також офіційного експертного вимірювання мого зросту. Крім цього, негайно дайте дозвіл моїм адвокатам на доступ до моєї особової справи в ІТТ. До того моменту я відмовляюся відповідати на будь-які питання на підставі статті 63 Конституції України", - написав Антоненко.

Нагадаємо, 5 лютого Печерський районний суд Києва продовжив арешт Андрія Антоненко до 4 квітня., Суд задовольнив клопотання прокуратури, просив продовжити запобіжний захід на 60 діб.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора продовжив термін попереднього слідства у справі про вбивство Шеремета до квітня поточного року.

Зазначимо, що 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

На Донбасі при обстрілі загинула бойовий медик Опубліковано закон про призначення керівників держустанов культури в ОРДЛО
Читати всі новини