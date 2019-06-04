Підозрюваний у вбивстві дитини раніше не пройшов переатестацію в поліції

Один з підозрюваних у вбивстві дитини поліцейський вже був звільнений з правоохоронних органів за службову невідповідність у 2015 році. Про це повідомив заступник глави поліції Київської області Андрій Нєбітов під час акції в Переяслав-Хмельницькому, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова був відновлений на посаді поліцейського кілька років тому за рішенням суду.

"Вони проходили переатестацію як працівники поліції в 2015 році. Один з них був звільнений за службову невідповідність за рішенням комісії. Але за рішенням окружного адміністративного суду Києва був відновлений на посаді", - заявив Нєбітов.

Як відомо, 1 червня 2019 нетверезі співробітники патрульної поліції в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевих банках. В результаті стрілянини вони потрапили в 5-річного хлопчика, який в цей час грав на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Хлопчик помер у лікарні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що МВС відсторонило керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції в Київській області від виконання службових обов'язків після смерті дитини, якого поранили патрульні поліцейські.

Крім того, начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов звернувся до керівництва з проханням відправити його в гарячу точку на Донбасі.