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Підозрюваний у вбивстві президента Гаїті був пов'язаний з правоохоронцями США, - Reuters

Автор: Артур Родивилов

Один з двох громадян США, підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Мойза, був раніше пов'язаний з одним з американських правоохоронних органів. Їх заарештували минулого тижня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого тижня поліція Гаїті заарештувала двох громадян США, Джозефа Вінсента і Джеймса Солейджеса. Третього, Крістіана Емманюеля Санона, заарештували напередодні; поліція Гаїті закидає йому співпрацю із замовниками операції.

Джерело Reuters, близьке до розслідування, повідомило, що Вінсент і Солейджес заявили, що були перекладачами Колумбійського підрозділу командос, у яких нібито був ордер на арешт.

На сайті благодійної організації, якою керував Джеймс Солейджес, було зазначено, що той був сертифікованим дипломатичним агентом посольства Канади в Гаїті, проте пізніше інформацію прибрали з сайту, зазначає Reuters.

Нагадаємо, влада Гаїті попросила Сполучені Штати направити війська для захисту ключової інфраструктури країни.

Пізніше міністр у справах голосування і міжпартійних відносин республіки Матіас П'єр заявив, що запит Гаїті до Сполучених Штатів про направлення сил стосується обмеженої кількості військових, приблизно 500 осіб.

РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Мойза під час нападу на резиденцію глави держави.

За словами прем'єра країни, Мойза катували перед вбивством.

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