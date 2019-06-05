Підозрюваних у вбивстві дитини поліцейських звільнили

Поліцейських, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Київської області, звільнили зі служби. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Згідно з наказом Головного управління Національної поліції у Київській області від 3 червня 2019 двох працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції звільнили з поліції.

Їх звільнення відбулося у порядку, передбаченому пунктом 6 частини 1 статті 77 ЗУ "Про Національну поліцію" - у зв'язку з реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного згідно з Дисциплінарним статутом Національної поліції України.

Вчора поліцейським обрали запобіжний захід. Суд заарештував їх на два місяці без можливості внесення застави. Вони обидва свою провину не визнають. Також слідство зараз перевіряє версію, що хлопчика міг вбити син одного з підозрюваних поліцейських.

Як відомо, 1 червня 2019 нетверезі співробітники патрульної поліції в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевих банках. В результаті стрілянини вони потрапили в 5-річного хлопчика, який в цей час грав на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Хлопчик помер у лікарні.

У зв'язку з цим МВС відсторонило керівників Переяслав-Хмельницького підрозділа поліції в Київській області від виконання службових обов'язків після смерті дитини.

Крім того, начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов звернувся до керівництва з проханням відправити його в гарячу точку на Донбасі.