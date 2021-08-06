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Підозрюваних у катуванні Вербицького можуть випустити з СІЗО: прокуратура назвала причину

Автор: Сергій Пишкін

Підозрювані у вбивстві та катуванні учасника Революції Гідності Юрія Вербицького можуть вийти на волю. Судді не дотрималися вимог стосовно строків розгляду клопотань про застосування запобіжного заходу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, що відносно обвинувачених було обрано запобіжний захід у вигляді утримування в СІЗО до 7 серпня 2021 року, а клопотання щодо продовження строку так і не було розглянуто в суді.

"Щодо обвинувачених обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 7 серпня 2021 року. Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні 1 липня 2021 року надійшов на розгляд Білоцерківського міськрайонного суду Київської області" - відзначає пресслужба.

9 липня 2021 року, внаслідок неявки захисників обвинувачених, прокурор звернувся до суду з проханням застосувати запобіжний захід у вигляді продовження утримання під вартою підозрюваних, втім суд призначив наступне засідання на 21 липня поточного року. Однак, того ж дня, колегія суддів, ігноруючи вищезгадане клопотання, направила кримінальне провадження на передачу іншому суду.

"Надалі ухвалою Київського апеляційного суду від 4 серпня 2021 року констатовано безпідставність піднятого Білоцерківським міськрайонним судом питання про зміну підсудності та справу повернуто до вказаного суду для продовження судового розгляду”, - додає пресслужба.

5 й 6 серпня судові засідання також не відбулися через те, що двоє членів колегії вирушили у відпустку, а чергову дату засідання так досі й не було визначено.

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