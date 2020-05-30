Підозрювані у вбивстві Шеремета відмовляються пройти детектор брехні, - МВС

Підозрювані у справі Павла Шеремета відмовились від проходження детектору брехні та слідчих експериментів. Однак у слідства достатньо підстав вважати підозрюваних саме Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Підозрювані мали право і вони нічого не казали на допитах. Вони ігнорували і пропозиції пройти детектор брехні, ігнорували пропозиції провести слідчі експерименти. Наприклад, пойтись тим самим шляхом, щоб ми могли передивитися ще раз. Вони відмовились, ми ж не можемо їх тягати під руки, щоб вони ходили", - заявив Геращенко

Відповідаючи на питання, він наголосив, що в поліція не фальсифікує докази у справі.

"Поліція зацікавлена в швидкому та справедливо рішенні суду по суті справи. Ми впевнені, що в нас достатньо підстав вважати цих трьох осіб підозрюваними у справі про загибель Павла Шеремета. Тому нам не потрібно доказів фальсифікувати, у нас є факти. А от те, що адвокати підозрюваних постійно займаються фальсифікацією, брехнею, спотворюють обставини, намагаються зробити фейкові алібі…ми це показали кілька разів. Тому буде справедливий суд, змагальний суд", - додав він.

Раніше повідомлялося, що підозрювана у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко відмовилась від проходження поліграфу.

Водночас повідомлялося, що на початку березня у Києві проводили слідчий експеримент за участі підозрюваної Кузьменко.

Нагадаємо, 22 травня стало відомо, що поліція завершила слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо можливих виконавців.