Підозрюваному у вбивстві журналістки на Мальті висунули обвинувачення

У столиці Мальти Валлетті висунули обвинувачення в причетності до вбивства журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції затриманому понад тиждень тому бізнесмену Йоргену Фенеку. Про це повідомляє DW,

Бізнесмен відкинув висунуті обвинувачення.

Зазначається, що Фенек володіє консорціумом, який у 2013 році отримав замовлення від мальтійського уряду на спорудження газової теплоелектростанції. У 2018 році з'ясувалося, що йому належить також і зареєстрована в офшорній зоні акціонерна компанія 17 Black. За кілька місяців до своєї загибелі Дафна Каруана Галіція писала саме про 17 Black у своїх викривальних матеріалах.

Напередодні на засіданні уряду Мальти було вирішено відмовити затриманому бізнесмену в наданні імунітету в обмін на важливі свідчення в справі про вбивство журналістки.

Нагадаєсо, прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив своїм колегам, що планує негайно подати у відставку. Його рішення було спричинене політичною та правовою кризою, викликаною розслідуванням вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції.

Мальтійська журналістка загинула 16 жовтня 2017 року під час вибуху її автомобіля. За 15 днів до смерті журналістка подавала до поліції заяви про те, що їй погрожують.

РБК-Україна писало, що у липні 2018 року генеральний прокурор Мальти зняв звинувачення з прем’єра країни Джозефа Муската, якого підозрювали у зловживаннях і отриманні вигоди від таємної офшорної компанії. Цю справу розслідували 15 місяців після того, як Дафна Каруана Галіція оприлюднила інформацію, що дружина перм'єра Мішель володіла компанією Egrant, яка фігурувала у офшорному скандалі і відмивала гроші компанії, пов’язаної з родиною президента Азербайджану.