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Підозрюваному у серійних нападах у Києві обрали запобіжний захід

Новини » Надзвичайні події    18.10.2019 - 20:57
Підозрюваному у серійних нападах у Києві обрали запобіжний захід
Фото: затримання маніяка в Києві (UA.KyivPolice)

Таке рішення прийняв Дніпровський районний суд Києва

Чоловікові, якого підозрюють у скоєнні серії нападів на громадян у Дніпровському районі міста Києва, обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Як повідомляється, таке рішення 18 жовтня прийняв Дніпровський районний суд міста Києва.

Дії зловмисника, якого нині підозрюють у скоєнні двох нападів, кваліфіковані за ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК України.

Триває досудове слідство, в ході якого збираються докази можливої причетності підозрюваного до інших епізодах.

Нагадаємо, столична поліція затримала підозрюваного в нападі на кілька чоловіків у Дніпровському районі. Зловмисником виявився раніше судимий за два вбивства місцевий житель, 1975 року народження. Під час проведення обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили особисті речі: кепки, окуляри і кілька ножів, які направили на проведення експертизи.

Крім того, поліція затримала підозрюваного у скоєнні умисного вбивства людини в автомобілі в місті Дніпро.

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