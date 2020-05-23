ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підозрюваному у розстрілі 7 людей в Житомирській області обрали запобіжний захід

Новини » Надзвичайні події     23.05.2020 - 18:59
Підозрюваному у розстрілі 7 людей в Житомирській області обрали запобіжний захід
Фото: на місці розстрілу у Житомирській області (npu.gov.ua)

Суд ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу 23 травня

Корольовський районний суд Житомира обрав запобіжний захід підозрюваному у розстрілі 7 людей в Попільнянському районі. Мова йде про орендатора ставка, де сталася подія.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою до 20 липня. При цьому він не має права на внесення застави.

Зазначимо, що на засіданні суду підозрюваний орендар ставка, де сталася стрілянина, знаходився у бронежилеті та шоломі.

Крім того, на початку розгляду суд частково задовольнив клопотання захисту щодо проведення судового засідання у закритому режимі. Суд закрив частину пояснень підозрюваного.

Нагадаємо, 22 травня у Попільнянському районі застрелили сім осіб, серед яких військовослужбовці Нацгвардії.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальну справу, відповідно до статті якої винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення.

Як писало РБК-Україна, поліція підозрює, що стрілянину влаштував орендатор ставка. Вчора йому повідомили про підозру в рамках п. 1.ч.2 ст. 115 КК України.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Житомирмера пресеченияСудСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся