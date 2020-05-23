Підозрюваному у розстрілі 7 людей в Житомирській області обрали запобіжний захід

Фото: на місці розстрілу у Житомирській області (npu.gov.ua)

Суд ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу 23 травня

Корольовський районний суд Житомира обрав запобіжний захід підозрюваному у розстрілі 7 людей в Попільнянському районі. Мова йде про орендатора ставка, де сталася подія.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою до 20 липня. При цьому він не має права на внесення застави.

Зазначимо, що на засіданні суду підозрюваний орендар ставка, де сталася стрілянина, знаходився у бронежилеті та шоломі.

Крім того, на початку розгляду суд частково задовольнив клопотання захисту щодо проведення судового засідання у закритому режимі. Суд закрив частину пояснень підозрюваного.

Нагадаємо, 22 травня у Попільнянському районі застрелили сім осіб, серед яких військовослужбовці Нацгвардії.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальну справу, відповідно до статті якої винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення.

Як писало РБК-Україна, поліція підозрює, що стрілянину влаштував орендатор ставка. Вчора йому повідомили про підозру в рамках п. 1.ч.2 ст. 115 КК України.

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Автор: Дмитро Левицький