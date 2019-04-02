Підозрюваного у вбивстві працівника УДО в Києві відпустили

Суд у Києві відпустив з-під варти Петра Очеретяного, підозрюваного в убивстві співробітника УДО Василя Хмелюка. Про це заявила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, повідомляє "Громадське".

Зазначимо, що 2 квітня минув термін утримання під вартою. Підстави прийняття такого рішення суду на даний час прокуратурі не відомі. Зокрема, в прокуратурі зазначили, що повний текст ухвали буде оголошено 5 квітня.

"Печерський суд відпустив його під нічний домашній арешт. Ми готуємо апеляцію", - сказала Максимець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Києва розгляне апеляційну скаргу прокуратури на рішення по підозрюваному Петру Очеретяному у вбивстві співробітника державної Служби охорони.

Як відомо, підозрюваний у вбивстві співробітника УДО вийшов з СІЗО під заставу в 600 тисяч гривень з рішенням Печерського районного суду Києва. Очеретяного зобов'язали здати документи, що дозволяють виїхати за кордон. Також на боксера наділи електронний браслет.

Загиблим від одного удару в центрі столиці 2 січня був 26-річний Василь Хмелюк. Він працював в Управлінні держохорони, яке забезпечує безпеку перших осіб держави.