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Підозрюваного в скоєнні теракту в Відні затримали

Лінц, Вівторок 03 листопада 2020 14:44
Підозрюваного в скоєнні теракту в Відні затримали
Фото: поліцейські Австрії (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Підозрюваного у скоєнні теракту у Відні, жертвами якого стали п'ятеро осіб, затримали у місті Лінц на півночі Австрії. Також поліція затримала одну або двох жінок, які проходять як свідки у справі.

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

Спецпідрозділ Cobra затримало чоловіка, особа якого не розкривається, близько 10 ранку за місцевим часом.

За даними видання, затриманий був захоплений зненацька і не чинив опору.

Водночас телеканал ORF повідомляє, що в Лінці у справі про теракт затримано відомого ісламіста.

Нагадаємо, 2 листопада у Відні відбулися терористичні атаки відразу в шести локаціях, в тому числі і на центральній площі Грабен. Правоохоронці ліквідували одного з нападників, затримали ще чотирьох.

Відповідальність за теракт взяли джихадисти. За їх словами, стрілянина у Відні - це помста Австрії за участь в коаліції зі Сполученими Штатами по боротьбі з терористичною організацією "Ісламську державу".

За словами канцлера Австрії Себастьяна Курця, напад у Відні не є конфліктом між австрійцями і мігрантами", а боротьба "між цивілізацією і варварством".

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