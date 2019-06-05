Підозрюваного снайпера у вбивстві євромайданівця відпустили під домашній арешт

Підозрюваному у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко 20 лютого 2014 на вулиці Інститутській у Києві, пом'якшили запобіжний захід. Про це повідомляється на сторінці "Адвокатської дорадчої групи" в Facebook.

Київський апеляційний суд відпустив з-під варти снайпера Дмитра Хмеля, екс-бійця спецназу "Омега" Національної гвардії.

"Сьогодні в Апеляційному суді Києва суддя Денис Масенко ухвалив рішення змінити запобіжний захід Дмитру Хмелю, снайперу спецпідрозділу "Омега", обвинуваченому у вбивстві героя Небесної сотні Олександра Храпаченка, на домашній арешт з носінням електронного браслета", - сказано в ньому.

Апеляційну скаргу подали адвокати захисту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в листопаді силовики затримали снайпера, який підозрюється у причетності до розстрілу учасників Майдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській. Встановлено, що 20 лютого 2014 року командувач Внутрішніми військами Станіслав Шуляк направив на Інститутську групу снайперів "Омега". Снайпери були на території клубу Кабінету міністрів.