Підозри на коронавірус у 6 українців не підтверджені

У Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус COVID-19 тести показали негативний результат. Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація (ОДА) в Facebook.

"Результати тестів на коронавірус у шести буковинців, які госпіталізовані в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні є негативними. Також не підтверджено COVID-19 у контактних осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я направить в найближчі дні експертів в Україну в зв'язку з поширенням коронавірусe COVID-19. Європейське регіональне бюро також відправляє місії в Азербайджан і Чорногорію.

РБК-Україна писало, що за станом на ранок 7 березня в Центр громадського здоров'я України надійшли 37 повідомлень про підозру на зараження коронавірусом COVID-19, з них тільки 1 - позитивний. За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз в вірусологічній лабораторії знаходяться на дослідженні 20 зразків матеріалів, в тому числі 6 відібраних у осіб з підозрою на коронавірус і 14 у громадян, які з ними контактували.