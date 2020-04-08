Підозра на коронавірус: У МОЗ пояснили, яким хворим потрібна госпіталізація

Центр громадського здоров’я МОЗ України опублікував симптоми, з якими пацієнтів з підозрою на коронавірус Covid-19 або вже з підтвердженим діагнозом госпіталізують. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ЦГЗ.

Так, госпіталізувати лікарі мають пацієнта, якщо:

перебіг хвороби середньої тяжкості або тяжкий (ознаки пневмонії та/або дихальної недостатності за наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії);

наявні клініко-інструментальні дані гострого респіраторного дистрес-синдрому;

наявні клініко-лабораторні дані сепсису та/або септичного шоку;

наявні клініко-лабораторні дані органної/системної недостатності, крім дихальної;

пацієнт, незалежно від тяжкості стану, належить до групи ризику розвитку ускладнень: цукровий діабет, хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, тяжкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання тощо;

у пацієнта, незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури вище 38 °С, що погано піддається корекції.

У ЦГЗ також наголосили, що специфічного лікування та вакцини від коронавірусу немає.

У МОЗ неодноразово заявляли, що з легким перебігом хвороби або незначними симптомами пацієнтів лікують амбулаторно.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 7 квітня, в Україні підтверджено 1462 випадки COVID-19. З них 143 були виявлені за минулу добу 6 квітня. В Одеській області повідомляли про 30 хворих.

Також РБК-Україна писало, що з 6 квітня в Україні набули чинності нові карантинні правила, згідно з якими заборонено з'являтися в громадських місцях без масок.