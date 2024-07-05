Путешествие закончилось в "скорой". На границе нашли уклониста, который спрыгнул с поезда

Украинские пограничники обнаружили возле границы с Польшей мужчину со сломанной ногой и разбитой головой. Он спрыгнул с поезда в попытке сбежать из страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.
По данным ГПСУ, мужчину нашли в 2 километрах от границы с Польшей. После предоставления медицинской помощи он рассказал, что спрыгнул с поезда Киев-Чоп, как ему посоветовали в одном из анонимных Telegram-каналов. Для незаконного пересечения границы он взял с собой спальник, каремат, трекинговые кроссовки, дождевик и веревку.
"Путешествие" завершилось в карете скорой помощи, которую ему вызвали пограничники. Также прыгун-неудачник привлечен к административной ответственности", - сказано в сообщении пограничников.
Напомним, украинские правоохранители с начала полномасштабной войны раскрыли множество схем нелегального выезда мужчин за границу.
В частности, в марте стало известно, что женщина с инвалидностью предлагала украинским мужчинам выйти за нее замуж, чтобы выехать за границу. За это она требовала "вознаграждение" в размере 10 тысяч долларов.
Также недавно правоохранители разоблачили налоговика в Черкасской области, который "продавал" должности в различных общественных организациях, перевозящих гумпомощь.
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