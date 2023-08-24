Подоляк о смерти Пригожина: это прививка от глупости по лекалам КГБ

"Демонстративная ликвидация Пригожина в очередной раз показывает, чего действительно стоят "Минские договоренности", российские "гарантии безопасности" и посредничество Лукашенко", - написал Подоляк.

Он считает, что эта ситуация является хорошим уроком всем "голубям мира", еще верящим в возможность переговорного процесса с Путиным при условии "прекращения огня и поставки оружия".

"На мой взгляд, это отличная прививка от глупости по лекалам КГБ", - подчеркнул он.

Авария самолета Пригожина

Вчера в Тверской области РФ разбился самолет с 10 человек на борту. Росавиация сообщила, что среди пассажиров числился и Пригожин .

Отметим, что официально смерть предводителя наемников еще не подтвердили, но российское агентство "Интерфакс" сообщило, что спасатели обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета.

Добавим, что западный чиновник рассказал Financial Times, что располагает информацией о сбитии бизнес-джета на российской ЗРК.

В то же время, по данным российских СМИ, взрывчатка была заложена в шасси самолета Пригожина.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

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