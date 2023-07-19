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Подоляк о смерти людей на Крымском мосту: РФ делает из своих граждан "живой щит"

Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На Крымском мосту во время взрывов 17 июля погибли двое гражданских. Российская Федерация делает из своих граждан "живой щит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Чистый цинизм. Во время интенсивных боевых действий официальная Москва отправляет гражданских "туристов" по наиболее горячим точкам в оккупированный Крым, создавая опасные ситуации, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины в гибели гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Подоляк подчеркнул, что такие действия говорят о стремлении РФ сделать "живой щит" из собственных граждан.

"Каждый, у кого есть хоть капля здравого смысла, будет держаться подальше от адского украинского юга сегодня", - добавил советник руководителя Офиса президента.

Атака на Крымский мост

Напомним, в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту снова раздались взрывы. Как выяснилось позже, причиной их была атака.

По информации источников РБК-Украина в Службе безопасности Украины, ее организовали сотрудники СБУ вместе с Военно-Морскими силами. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Автомобильное движение по мосту в результате удара было полностью нарушено. Во время этого на мосту погибли два человека.

Более подробно об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

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