RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк: Роспропаганда ввійшла в найбільш токсичну та шалену фазу

Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розібрав нову медійну стратегію керівництва Росії, спрямовану на виправдання воєнних злочинів РФ на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Подоляка.

Радник керівника ОП назвав нову фазу російської пропаганди "найбільш шаленою і токсичною". Її ключовою тезою, за словами Подоляка, є необхідність знищення України. Провідним же спікером на цьому етапі став екс-президент РФ Медведєв.

"За всією цією медійною стратегією нагнітання та різким зростанням закликів до максимально руйнівної ескалації стоїть заступник керівника АП РФ Олексій Громов. Один зі стовпів умовної "партії яструбів", автор негласної концепції "Україна – держава, якої не існує", – написав Подоляк.

Раніше в Офісі президента попросили Захід прискорити постачання важких озброєнь і введення ембарго на російські енергоресурси. Якщо цього не станеться, то Росія продовжить руйнувати Україну.

До слова, Сполучені Штати запровадили нові санкції проти родин Путіна та Лаврова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОфіс президентаІрина ПодолякВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України