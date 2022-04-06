Подоляк: Роспропаганда ввійшла в найбільш токсичну та шалену фазу

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал Подоляка .

Радник керівника ОП назвав нову фазу російської пропаганди "найбільш шаленою і токсичною". Її ключовою тезою, за словами Подоляка, є необхідність знищення України. Провідним же спікером на цьому етапі став екс-президент РФ Медведєв.

"За всією цією медійною стратегією нагнітання та різким зростанням закликів до максимально руйнівної ескалації стоїть заступник керівника АП РФ Олексій Громов. Один зі стовпів умовної "партії яструбів", автор негласної концепції "Україна – держава, якої не існує", – написав Подоляк.

Раніше в Офісі президента попросили Захід прискорити постачання важких озброєнь і введення ембарго на російські енергоресурси. Якщо цього не станеться, то Росія продовжить руйнувати Україну.